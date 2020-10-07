Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

07.10.2020 11:21 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:30
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 12 kişiye işlem yapıldı.

Trabzon'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 12 kişiye işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 27 hap, 250 gram kubar esrar ile 1820 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu 12 kişiye işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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