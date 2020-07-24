Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
Trabzon'da yasa dışı kenevir ekimi yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
24.07.2020 22:23 | Son Güncelleme: 24.07.2020 22:26
Trabzon'da yasa dışı kenevir ekimi yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde bir kişinin bahçesinde hint keneviri ektiği ihbarını alan ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Narkotik arama köpeğinin de katıldığı operasyonda 36 kök hint keneviri ile 2 uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA