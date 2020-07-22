Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
22.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:01
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 68 gram bonzai, 1 hassas terazi ile çok miktarda Hint keneviri ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA