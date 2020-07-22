Trabzon'da uyuşturucu operasyonu Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 68 gram bonzai, 1 hassas terazi ile çok miktarda Hint keneviri ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA