Trabzon'da uyuşturucu operasyonu Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 160 kök hint keneviri ele geçirildi.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 160 kök hint keneviri ele geçirildi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nca, Araklı ilçesinde uyuşturucu imali ve ticareti ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan istihbarat üzerine 1 şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 160 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli şahsın işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA