Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 160 kök hint keneviri ele geçirildi.
26.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:50
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 160 kök hint keneviri ele geçirildi.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nca, Araklı ilçesinde uyuşturucu imali ve ticareti ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan istihbarat üzerine 1 şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda, 160 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Şüpheli şahsın işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA