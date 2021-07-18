Trabzon'da uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi
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Trabzon'da uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi

Trabzon'da uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yunus ekiplerince yapılan uygulamalarda, bir miktar uyuşturucuyla ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yunus ekiplerince yapılan uygulamalarda, bir miktar uyuşturucuyla ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşirli ve Bostancı mahallelerinde uygulama yaptı.

Uygulamada A.K'nin üzerinde 30 gram esrar maddesi, S.Ö'nün üzerinde ise 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, şarjör ve şarjör içerisinde 7,65 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

A.K ve S.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.

Trabzon'da uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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