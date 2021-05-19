Trabzon'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişi yakalandı

Trabzon'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'un Yomra ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir kişinin uyuşturucu imal edip sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 150 gram esrar maddesi, 5 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 50 kenevir bitkisi, esrar öğütme makinesi, dal içinde uyuşturucu bulanan sigara, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, içinde uyuşturucu madde artıkları bulunan 6 şeffaf kilitli poşet, 2 av tüfeği, 12 tabanca fişeği, alüminyum folyodan yapılmış esrar gramı ayarlamada kullanılan kürek ile çok sayıda paketleme amaçlı kesilmiş alüminyum folyo ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadının yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum
Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadının yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum
Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu
Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu
ÜNİVERSİTELİ HAVVANUR'UN KAHREDEN ÖLÜMÜ
ÜNİVERSİTELİ HAVVANUR'UN KAHREDEN ÖLÜMÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Selahattin Demirtaş
Magazin Pınar Altuğ Hande Erçel Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 18:21:24. #1.11#

title