Trabzon'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişi yakalandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir kişinin uyuşturucu imal edip sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 150 gram esrar maddesi, 5 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 50 kenevir bitkisi, esrar öğütme makinesi, dal içinde uyuşturucu bulanan sigara, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, içinde uyuşturucu madde artıkları bulunan 6 şeffaf kilitli poşet, 2 av tüfeği, 12 tabanca fişeği, alüminyum folyodan yapılmış esrar gramı ayarlamada kullanılan kürek ile çok sayıda paketleme amaçlı kesilmiş alüminyum folyo ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk