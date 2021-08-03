Trabzon'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları
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Trabzon'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Trabzon'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Sürmene Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karadeniz Sahil Yolu güzergahındaki uygulama sırasında M.Y. ve Ö.K'nın üzerinde yaptıkları aramada 99 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri ise Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi civarındaki uygulama sırasında Ç.T'nin üzerinde 1,30 gram metamfetamin, B.Y. ve G.K'nın içinde bulunduğu araçta 1,10 gram bonzai, B.E'nin üzerinde ise 0,46 gram bonzai yakaladı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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