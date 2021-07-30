Trabzon'da uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da uyuşturucu ele geçirildi

Trabzon'da uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Trabzon'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaykara ve Ortahisar ilçelerinde yasa dışı ekim, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler iki kişiye ait bahçe, ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 152 kök kenevir ve 500 gram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili üç şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Bilgiç Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Sezen Aksu Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Koç Eda Erdem Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'da uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 14:33:15. #1.16#

title