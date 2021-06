Üretilen can salları yurt dışına ihraç ediliyor

Trabzon'da faaliyet gösteren fabrika Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya ve Balkanlar başta olmak üzere 14 ülkeye can salı ihracatı yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Beşikdüzü ilçesi organize sanayi bölgesinde 2015 yılında 4 bin 500 metrekare alana kurulan ve 2018 yılında faaliyete geçen fabrika, 20 işçi ile yılda ortalama 1500 adet can salı üretiyor.

İç pazarın yanı sıra Singapur, Malezya, Dubai, Suriye, Tunus, Mısır, Romanya, Ukrayna, Tayvan, Azerbaycan, Türkmenistan, Nijerya, Gürcistan ve Lübnan'a ihracat yapan firma, 2023 yılına kadar 700 bin dolar ihracat hedefi için üretim ve pazarlama çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrika, can salının yanı sıra acil durum gıdası, acil durum suyu ve ilkyardım setlerini "ANA" ismiyle üretip ihraç ediyor.

Fabrikanın yönetim kurulu başkanı Uğur Şahintürk, AA muhabirine, uzun yıllar denizcilik sektörünün birçok alanlarında çalışmalar yaptığını söyledi.

Şahintürk, 2007 yılında Trabzon ve Samsun limanlarına can sallarıyla ilgili istasyonlar kurduklarını belirterek Karadeniz'de balıkçıların can salları yapmaya başladıklarını anlattı.

Şahintürk, gemi batarken, can sallarının devreye girdiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Gemiyle birlikte denize batan can salları 28 metre sonra otomatik olarak açılır ve su yüzeyine çıkar. Kurtarılmayı bekleyen insanlar hipotermi geçirmeden içerisine binerek hayatlarını güvence altına alırlar. Can sallarının kapasitesi 4 kişiden 100 kişiye kadar çıkabiliyor. İçerisinde termal elbiseler, gıda, su, ilk yardım seti, işaret fişeği, balık tutma aparatları, deniz suyundan faydalanma gibi ürünler yer alıyor ve bunlar sayesinde can salındaki kişi hayatta kalabiliyor."

Uluslararası geçerliliği olan sertifikalar sayesinde yurt içine ve yurt dışına ihracat yaptıklarını ifade eden Şahintürk, "Can salı spesifik bir ürün, uluslararası sertifikaları alarak üretimini yaptığımız ürünleri yurt içine ve yurt dışına pazarlayabiliyoruz. Her yıl fabrikamıza gelen yetkililerce ürünlerimiz çeşitli kontrollerden geçirilerek sertifikalarımızın denetimleri devam etmektedir. Eğer o denetimlerden geçemezseniz yatırımınızın çöp olma ihtimali var. O nedenle çok dikkatli davranarak işimizi dört dörtlük yapmak için mücadele veriyoruz." diye konuştu.

"Bu işin sonunda hayat kurtarıyoruz"

Şahintürk, almaya hak kazandıkları sertifikalar nedeniyle hem Orta Doğu'da hem de Türkiye'de aranan bir firma olduklarını belirterek "Hedefimiz limanı bulunan tüm ülkelere açılarak ihracat yapmak. Dünyada can salı üreten yaklaşık 12 fabrika bulunuyor. Bunlardan biri de biziz. Fabrikamızda özellikle kadın çalışanlara ağırlık verdik çünkü Karadeniz kadınları çalışkanlıkları ve tuttuklarını koparmasıyla bilinir. Can salları da el emeği, titizlik ve dikkat isteyen bir iş. Bizler, bu işin sonunda hayat kurtarıyoruz. Bundan da çok mutluyuz." dedi.

Can salının üretim süresinin, salın oturma kapasitesine göre farklılık gösterdiğini anlatan Şahintürk, şöyle devam etti:

"Dört kişilik can salından günde 2 tane yaparken 100 kişilik can salından haftada bir tane yapabiliyoruz. Bu iş ekip işidir. Yıllık can salı üretme hedefimiz 1500 ancak biz şu anda 1000 tane üretiyoruz. Çünkü yeni bir fabrikayız, 2018'de ilk üretimimize başladık, seri üretimimizi ise yaklaşık 2 yıldır sürdürüyoruz. Ana hedefimiz kiralama sistemini aşılamak, bu durumda fabrikamızın daha da büyüyeceğini düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan