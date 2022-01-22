Trabzon'da üniversite hazırlık kursundaki öğrencilere rehberlik hizmeti verildi

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesinin üniversite hazırlık kursuna katılan öğrencilere danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurslara katılan öğrencilerin gerek sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları gerekse de sınav sonrası en doğru tercihleri yapabilmeleri için çalışma gerçekleştirildi.

Eğitmen Mehmet Özdemir, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde organize edilen eğitimde, öğrencilere sınav sürecinde ve sonrasında dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin bilgi aktardı.

Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliğinde öğrencilere yönelik düzenlenen danışmanlık ve rehberlik eğitimleri, belirli aralıklarla devam edecek.