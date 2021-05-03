Trabzon'da uluslararası böbrek nakli
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Trabzon'da uluslararası böbrek nakli

İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA - Haberler | Güncel

Trabzon'da uluslararası böbrek nakli Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde ilk kez sıra dışı bir böbrek nakil olayı gerçekleşti.

Trabzon'da uluslararası böbrek nakli

TRABZON - Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde ilk kez sıra dışı bir böbrek nakil olayı gerçekleşti. Lübnan asıllı Fransız vatandaşı 64 yaşındaki Talal Kabbara, böbrek yetmezliği çeken kuzeni 60 yaşındaki Lübnan asıllı ABD vatandaşı Samer Ramadan'a böbreğini bağışladı. Gerçekleştirilen böbrek nakil olayında kendini iyi hissettiğini belirten Samer Ramadan, doktorlara teşekkür ederek çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de böbrek nakillerinin yüzde 80'i canlıdan yapıldığını belirten KTÜ Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ulusoy, kadavra bağışının mutlaka arttırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Ülkemizde böbrek naklinin yüzde 80'den fazlası maalesef canlıdan yapılıyor. Kadavra nakilleri daha iyi bir seçenektir. Dünyada böyle yapılıyor. Amerika'da, Avrupa'da kadavra nakilleri bizdekinin tersine yüzde 80 ağırlıklıdır canlı daha azdır. Dolayısıyla kadavranın artırılması lazım. Ülkemizde 23-25 bin hasta nakil bekliyor. Şuan ülkemizde 65 bin civarında diyaliz hastamız var" dedi.

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz ise, "Samer bey yaklaşık 7-8 ay önce polikliniğimize başvurarak böbrek nakli yaptırmak istediğini söyledi. İngilizce başvuruda bulundu. Biz önce şaşırdık nereden geliyorsun diye. Kendisi Lübnan asıllı daha da eskisi Türkiye'de Ramazanoğlu beyliğinden Lübnan'a göçen bir aile. Daha sonra da onlarda dünyanın farklı yerlerine yayılmışlar. Samer bey Amerika'ya yerleşmiş aynı zamanda Amerikan vatandaşı. Daha sonra Karadeniz Bölgesinde iş yapmak için bulunurken nakil başvurusunda bulundu. Bize 'canlı vericim olacak' dedi. Nerede diye sorunca 'Fransa'dan gelecek' dedi. Kuzeni oluyor. Dolayısıyla hazırlıklar yapıldı herhangi bir problemleri çıkmayınca da nakillerini yapmış olduk" diye konuştu.

Kendini iyi hissettiğini belirten Samer Ramadan da, kendini iyi hissettiğini ifade ederek, "Elhamdülillah iyiyim. Kuzenim bana donör oldu Fransa'da yaşıyor. Ben Amerika'da yaşıyorum. Burası rahat Trabzon'u çok seviyorum buradaki insanlar çok güzel" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da uluslararası böbrek nakli
Trabzon'da uluslararası böbrek nakli
Trabzon'da uluslararası böbrek nakli
Trabzon'da uluslararası böbrek nakli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA

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