Trabzon'da Ulaşım Master Planı kapsamında çalıştay düzenlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organizesinde şehrin ulaşım sorununu çözmeyi amaçlayan Ulaşım Master Planı kapsamında durum değerlendirmesi çalıştayı gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organizesinde şehrin ulaşım sorununu çözmeyi amaçlayan Ulaşım Master Planı kapsamında durum değerlendirmesi çalıştayı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentin en önemli sorunlarından birinin ulaşım olduğuna işaret ederek, düzenlenen tüm anketlerde ilk üç sorun arasında ulaşımın yer aldığını söyledi.

Bu nedenle belediye olarak öncelikli işlerinin birincisinde ulaşımın yer aldığına değinen Zorluoğlu, "Yaklaşık 2,5 yıldır Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle ve diğer kurum kuruluşlarımızla beraber hakikaten ulaşım alanında çok önemli çalışmalara start verdik. Kanuni Bulvarı, güneyden gelen yolun sahil yoluna bağlanması çalışması devam ediyor. Bütün ekonomik zorluklara rağmen Kanuni Bulvarı'nda hiçbir gecikme ve aksama olmadan o çalışma gerçekleştiriliyor. Hedef 2021 sonunda Bahçecik, 2022 sonunda da Çukurçayır tarafını bitirmek olacak." diye konuştu.

Zorluoğlu, projelerin yanı sıra yol ve cadde düzenlemelerinin de sürdürüldüğüne dikkati çekerek, kısa bir süre sonra toplu ulaşım sisteminin tek elden yönetilmesini sağlayacak olan Ulaşım Harekat Merkezi'nin faaliyete geçeceğini bildirdi.

Maraş Caddesi'nin araç trafiğine kapatılması konusuna da değinen Zorluoğlu, "Bize Ulaşım Master Planı'nın böyle bir faydası oldu. Bilimsel anlamda geçerli veriler var. Simülasyonlarla Maraş Caddesi'nin kapatılması halinde alternatifler ne olabilir diye gördük. Şehrimiz adına çok ciddi bir sorun oluşturmayacağını tespit ettik. Bu yıl içinde üst yapısı tamamlanması suretiyle Maraş Caddesi'nin 400 metrelik kısmını bütünüyle yayalaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise ortak aklı öne çıkararak büyük bir meseleyi değerlendirmek ve çözümler üretmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de ilçe olarak ulaşımda yaşadıkları sıkıntılara değinerek, otopark ve trafik yönlendirmesiyle ilgili sorunları master planı ile çözeceklerini vurguladı.

Çalıştaya, 17. Komando Tugay Vekili Piyade Albay Cem Karoğlu, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, kurumların daire başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz