Trabzon'da ulaşım master planı için çalışmalar devam ediyor
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Trabzon'da ulaşım master planı için çalışmalar devam ediyor

Trabzon'da ulaşım master planı için çalışmalar devam ediyor
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesince hazırlanacak ulaşım master planı konusundaki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince hazırlanacak ulaşım master planı konusundaki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon'da uzun yıllardır konuşulan ve şehrin ulaşım alanındaki anayasası olma özelliği taşıyacak ulaşım master planı çalışmalarının istişare içerisinde yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında ilk etapta ele alınan Maraş Caddesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve şehrin dinamiklerinin Trabzon Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldiği kaydedildi.

Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Bayraktar tarafından Maraş Caddesi için hazırlanan sunumun katılımcılarla paylaşıldığı ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen toplantıda, alternatif senaryoların masaya yatırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bundan sonraki sürecin de yine katılımcı bir anlayış içerisinde sürdürüleceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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