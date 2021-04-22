Trabzon'da Ulaşım Master Planı çalışmalarına devam ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da Ulaşım Master Planı çalışmalarına devam ediliyor

Trabzon'da Ulaşım Master Planı çalışmalarına devam ediliyor
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Master Planı çalışmaları kapsamında ortak akıl toplantılarına devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Master Planı çalışmaları kapsamında ortak akıl toplantılarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da uzun yıllardır konuşulan ve şehrin ulaşım sorununu çözüme kavuşturması hedeflenen Ulaşım Master Planı çalışmalarının istişare içerisinde yürütüldüğü belirtildi.

Trabzon Ulaşım Master Planı kapsamında ele alınan Kahramanmaraş Caddesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Trabzon Ulaşım AŞ yetkilileri, Ortahisar Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, Ortahisar Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Bayraktar, Kahramanmaraş Caddesi için hazırlanan sunumu katılımcılarla paylaştığı aktarıldı.

Açıklamada, sunumun ardından Bayraktar, Trabzon Ulaşım AŞ Genel Müdürü Samet Ali Yıldız ile birlikte Ortahisar Kent Konseyi üyelerinin sorularını cevapladığı kaydedilerek, karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen toplantıda, cadde için önerilen alternatif çözümlerin masaya yatırılarak, bundan sonraki sürecin de yine katılımcı bir anlayış içerisinde sürdürüleceği belirtildi.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Antalya'da üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara dağıtıldı
Antalya'da üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara dağıtıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Toprak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzon'da Ulaşım Master Planı çalışmalarına devam ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:22:22. #1.16#

title