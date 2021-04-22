Trabzon'da Ulaşım Master Planı çalışmalarına devam ediliyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Master Planı çalışmaları kapsamında ortak akıl toplantılarına devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Master Planı çalışmaları kapsamında ortak akıl toplantılarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da uzun yıllardır konuşulan ve şehrin ulaşım sorununu çözüme kavuşturması hedeflenen Ulaşım Master Planı çalışmalarının istişare içerisinde yürütüldüğü belirtildi.

Trabzon Ulaşım Master Planı kapsamında ele alınan Kahramanmaraş Caddesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Trabzon Ulaşım AŞ yetkilileri, Ortahisar Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, Ortahisar Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Bayraktar, Kahramanmaraş Caddesi için hazırlanan sunumu katılımcılarla paylaştığı aktarıldı.

Açıklamada, sunumun ardından Bayraktar, Trabzon Ulaşım AŞ Genel Müdürü Samet Ali Yıldız ile birlikte Ortahisar Kent Konseyi üyelerinin sorularını cevapladığı kaydedilerek, karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen toplantıda, cadde için önerilen alternatif çözümlerin masaya yatırılarak, bundan sonraki sürecin de yine katılımcı bir anlayış içerisinde sürdürüleceği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk