Trabzon'da uçuşlara sis engeli
TRABZON'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.
13.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:53
TRABZON'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.
Trabzon'da dün gece etkisini göstermeye başlayan yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Trabzon Havalimanı çevresinde görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor. Trabzon'a gelen uçaklar ise illerdeki havaalanlarına yönlendiriliyor.
Kaynak: DHA