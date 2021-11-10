TRABZON'DA UÇUŞLARA RÜZGAR ENGELİ

TRABZON (DHA) - TRABZON'da sağanakla birlikte etkili olan rüzgar, havalimanındaki uçuşları olumsuz etkiledi, bazı uçak seferleri rötarlı gerçekleşti. Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor. Trabzon'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar, Trabzon Havalimanı'ndan kalkış ve iniş yapacak uçakların seferlerini aksattı. Havalimanında, aşırı rüzgar nedeniyle kalkış ve iniş yapayan bazı uçak seferleri ertelendi. Rüzgarın etkisini yitirmesiyle, havalimanında hava trafiği normale döndü.