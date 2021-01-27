Son Dakika | Uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Son Dakika | Uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

27.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:06

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, bahçede otlarken yuvarlandığı uçurumun kenarında kalan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, bahçede otlarken yuvarlandığı uçurumun kenarında kalan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vakfıkebir ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi'nde bahçede otlarken uçuruma yuvarlanan ineğin sahiplerinin ihbarı üzerine, bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Uçurumun kenarında kalan ineğe ulaşan ekipler, su içirerek sakinleştirdikten sonra halatlara bağladıkları ineği, bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Son Dakika | Uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı
Son Dakika | Uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı
Son Dakika | Uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı
Son Dakika | Uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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