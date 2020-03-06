Trabzon'da uçuruma devrilen tırın Rus uyruklu sürücüsü öldü
Trabzon'da, uçuruma devrilen tırın Rus uyruklu sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Trabzon'da, uçuruma devrilen tırın Rus uyruklu sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Sıarheı S'nin kullandığı yabancı plakalı tır, Maçka ilçesine bağlı Başar Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Meyve yüklü tırın sürücüsü, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA