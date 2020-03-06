Trabzon'da uçuruma devrilen tırın Rus uyruklu sürücüsü öldü
Haberler » Güncel » Trabzon'da uçuruma devrilen tırın Rus uyruklu sürücüsü öldü - Haber

Trabzon'da uçuruma devrilen tırın Rus uyruklu sürücüsü öldü

Trabzon'da, uçuruma devrilen tırın Rus uyruklu sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

06.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:22
Trabzon'da uçuruma devrilen tırın Rus uyruklu sürücüsü öldü

'da, uçuruma devrilen tırın Rus uyruklu sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Sıarheı S'nin kullandığı yabancı plakalı tır, ilçesine bağlı Başar Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Meyve yüklü tırın sürücüsü, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler