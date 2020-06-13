Trabzon'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Trabzon'un Arsin ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
13.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:04
Trabzon'un Arsin ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ö.Y'nin (63) kullandığı 61 LH 308 plakalı kamyonet, Fındıklı Mahallesi'nde uçuruma devrildi.
Araçta sıkışan sürücü, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Ö.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA