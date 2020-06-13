Trabzon'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzon'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Trabzon'un Arsin ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Trabzon'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
13.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:04

Trabzon'un Arsin ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ö.Y'nin (63) kullandığı 61 LH 308 plakalı kamyonet, Fındıklı Mahallesi'nde uçuruma devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Ö.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı Haber
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Haber
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi Haber
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
Nişanlı çiftin mini etek kavgası karakolda son buldu
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor
Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
Vaka sayısı bini geçti, Bilim Kurulu Üyesi sokağa çıkma kısıtlamasını işaret etti!
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Kayseri'de 15 dakika boyunca etkili olan hortum cep telefonu kamerasında
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Musa Farisoğulları
Magazin Ebru Polat Sezen Aksu Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Ankara Twitter Instagram Kayserispor
Şu an buradasınız: Trabzon'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 14:04:04. #1.15#
title