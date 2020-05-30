Trabzon'da üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen çocuk yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
30.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:43
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
İlçeye bağlı 1 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki apartmanın üçüncü katındaki evlerinin balkonunda oynayan yabancı uyruklu D.A, aşağı düştü.
Çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA