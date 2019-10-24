Trabzon'da "Uçan Raketler Projesi" tanıtıldı

24.10.2019 15:40

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Hitit Bilgisayar Hizmetleri Şirketi işbirliğinde hayata geçirilen "Uçan Raketler Projesi" kapsamında hedef şehir seçilen Trabzon'da, tanıtım yapıldı.

Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Ertufan, Hitit Bilgisayar Hizmetleri Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Sezer Tuğ Özmutlu, masa tenisi bölge ve il temsilciliği yetkilileri, masa tenisi spor kulüp yönetici, sporcuları ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Toplantıda konuşan Ustaoğlu, böylesine anlamlı bir projenin Trabzon'da gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Daha önce Çorum ve Isparta'da başlatılan projenin 3'üncüsü ilimizde de başladı. Bu projeyi daha da anlamlı kılan noktalar, kırsal kesimdeki çocuklarımızın masa tenisi sporuyla buluşturulması ve masa tenisi eğitimi verecek öğreticilerin yetiştirilmesidir." dedi.

Ustaoğlu, öğrencilerin eğitimin yanı sıra başarıya giden yolda kültürel, sosyal ve sportif aktivitelere yönlendirmekten de geçmekte olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızın donanımlı şekilde yetişmesi için devletimiz önemli projelere imza atmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Trabzon'un eğitim ve kültür şehri olmasının yanında önemli bir spor kenti olduğuna da vurgu yapan Ustaoğlu, "Sporun her dalının tutku halinde yaşandığı bu şehirde böyle anlamlı projelere ev sahipliği yapmak bizler için de son derece önemlidir. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Ertufan ise "Federasyon olarak sportif alanda elde edilen diğer başarıların yanında, daha çok çocuğa ve gence ulaşmak, onlara spor yaptırmak ve yetenekli olanları Türk sporuna kazandırmak amacıyla Hitit Bilgisayarla başlattığımız bu proje büyük önem taşımaktadır." dedi.

Hitit Bilgisayar Hizmetleri Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Özmutlu da toplumsal ve şirketlerinin sosyal sorumluluk yaklaşımı gereği olarak böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Toplantının ardından Ustaoğlu ve diğer katılımcılar, spor salonunda, "Gelin Birlikte Oynayalım" sloganıyla gerçekleştirilen Uçan Raketler Masa Tenisi Festivali'ne katıldı. Burada takım sporcularının masa tenisi gösteri maçını izleyen Ustaoğlu, program sonunda katılımcılar ve sporcularla fotoğraf çektirdi.

Trabzon'da sporculara proje kapsamında, 77 masa, 770 raket ve 7 bin 700 pinpon topu dağıtılacak.

Kaynak: AA