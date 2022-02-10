Trabzon'da üç hırsızlık olayı aydınlatıldı, 8 şüpheli yakalandı - Haberler
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Trabzon'da üç hırsızlık olayı aydınlatıldı, 8 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trabzon'da üç hırsızlık olayı aydınlatıldı, 8 şüpheli yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşanan üç ayrı hırsızlık olayının 8 şüphelisi yakalandı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşanan üç ayrı hırsızlık olayının 8 şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi'nde 17 Ocak tarihinde U.Ö. (34) isimli şahsa ait inşaattan piyasa değeri yaklaşık 5 bin TL olan enerji nakil kabloları, 1 Şubat tarihinde H.B.C. (38) isimli şahsa ait inşaattan piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan enerji nakil kabloları, 7 Şubat tarihinde E.U. (34) isimli şahsa ait şantiyeden piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan enerji nakil kabloları çalındı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan titiz çalışma ve araştırma sonucu hırsızlık olaylarının 8 şüphelisi yakalandı. B.T. (18), K.A. (17), E.K. (16), M.K.(23), S.S. (24), K.A. (17), E.K. (17) ve C.K. (18) adlı zanlılar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Türk Lirası, Ortahisar, Trabzon, Enerji, 3. Sayfa, Haberler

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