Trabzon'da turizmden 351,8 milyon dolar gelir elde edildi

28.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:01

Sümela Manastırı ve Uzungöl gibi tarihi ve turistik yerlere sahip Trabzon, 2019 yılının ocak-kasım döneminde 947 bin 961'i yerli, 586 bin 496'sı yabancı olmak üzere 1 milyon 534 bin 457 turist tarafından ziyaret edildi.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Trabzon'da yılın 11 ayında ziyaretçilerin konaklama sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı. Yerli turistlerin ortalama 2, yabancıların ise 4 gece konakladığı kentte, bu dönemde geceleyen kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yabancı turistte yüzde 1,3 düştü, yerli ziyaretçide yüzde 20,5 arttı, genel toplamda ise yüzde 7,3 artış gerçekleşti.

Yılın ocak-kasım döneminde turizminden elde edilen gelir 351 milyon 897 bin 600 dolara ulaştı. Turizmden aylık bazda en fazla gelir 125 milyon 570 bin 400 dolarla ağustosta, 73 milyon 449 bin dolarla temmuzda, 44 milyon 190 bin dolarla da eylülde elde edildi.

Trabzon'a yılın 11 ayında Suudi Arabistan başta olmak üzere 17 ülkeden 1528 dış hat uçuşu yapıldı.

Söz konusu dönemde kente Suudi Arabistan'dan 517, Almanya'dan 236, Birleşik Arap Emirliklerinden 233, Bahreyn'den 155, Kuveyt'ten 129, Ürdün'den 119, Irak'tan 77, Umman'dan 49 olmak üzere Lübnan, Rusya, Yunanistan, Çekya, Kazakistan, Avusturya, Fransa, İspanya, Danimarka'dan da uçuş gerçekleştirildi.

Turistler korunan alanlara, müze ve ören yerlerine ilgi gösteriyor

Trabzon'daki milli parklar ile tabiat parklarını 2 milyon 404 bin 785 kişi ziyaret etti.

Ocak-kasım döneminde 1 milyon 817 bin 381 kişiyi ağırlayan Uzungöl Tabiat Parkı en çok ziyaret edilen yer oldu. Burayı 340 bin 579 kişi ile Altındere Vadisi Milli Parkı, 60 bin 288 ziyaretçi ile Sera Gölü Tabiat Parkı izledi. Beşikdağ Tabiat Parkı'na 49 bin 820, Sürmene Çamburnu Tabiat Parkı'na 47 bin 214, Kayabaşı Tabiat Parkı'na 31 bin 827, Kadıralak Tabiat Parkı'na 28 bin 558, Çal Camili Tabiat Parkı'na 20 bin 27, Görnek Tabiat Parkı'na da 9 bin 91 yerli ve yabancı turist ilgi gösterdi.

Müze ve ören yerleri kapsamında ise Atatürk Köşkü'nü aynı dönemde 417 bin 544 turist ziyaret etti. Bu dönemde Sümela Manastırı 220 bin 233 turiste ev sahipliği yaparken, Çal Mağarası 158 bin 562, Ayasofya 121 bin 649, Trabzon Şehir Müzesi 59 bin 224, Trabzon Tarih Müzesi 34 bin ziyaretçiye kapılarını açtı.

Kentte Beşikdüzü teleferiğini 26 bin 779 yerli ve yabancı turist kullanırken, Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi'ni 19 bin 539, Küçük Ayvasıl Kilisesi'ni 8 bin 232 ve İpekyolu Müzesi'ni 4 bin 934 kişi gezdi.

Böylece müze ve ören yerleri toplamda 872 bin 321 yerli, 195 bin 952 yabancı olmak üzere 1 milyon 68 bin 273 turiste ev sahipliği yaptı.

Turizm danışma merkezlerine 29 bin 960 turist müracaat etti

Şehrin çeşitli noktalarındaki turizm danışma merkezlerini de 9 bin 424 yerli, 20 bin 536 yabancı olmak üzere 29 bin 960 turist ziyaret etti.

Meydan danışma bürosu 14 bin 385, havalimanı iç hatlar danışma bürosu 7 bin 359, havalimanı dış hatlar masa ve bürosu 4 bin 704, Uzungöl'deki büro da 3 bin 512 yerli ve yabancı turiste hizmet verdi.

İl Kültür Turizm Müdürlüğünce sorulara cevap vermek için 2 yıl önce hizmete alınan "Alo Turizm Çağrı" hattında ise yılın ocak-kasım döneminde 3 bin 224 yerli, 1200 yabancı olmak üzere 4 bin 424 çağrıya cevap verildi.

Kentte hizmet veren apart ve rezidans şeklinde kullanılan işletmeler hariç turizm işletmesi ve yatırım belgeli tesis sayısı 92 iken yatak sayısı ise 12 bin 219.

Kentte belediye belgeli 365 tesis, 17 bin 362 de yatak bulunuyor. Uzungöl turizm bölgesinde 140 tesis, 6 bin 55 yatak kapasitesiyle hizmet sunuyor.

Kaynak: AA