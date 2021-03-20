Trabzon'da turizm sektörü temsilcileri TTSO'da bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzon'da turizm sektörü temsilcileri TTSO'da bir araya geldi

20.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:01
Trabzon'da turizm sektörü temsilcileri TTSO'da bir araya geldi

Trabzon'daki turizm sektörü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) bir araya geldi.

Trabzon'daki turizm sektörü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) bir araya geldi.

Koronavirüs salgını sürecinin etkilerinin azaltılmasıyla ilgili yol haritasının belirlemek amacıyla TTSO'da bir araya gelen temsilciler, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile görüştü.

Hacısalihoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzon başta olmak üzere turizm sezonu öncesinde bölgedeki tüm illerin "mavi" renge dönmesi yönünde istişarelerin devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Guy Ritchie Türkan Şoray Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Deniz Türüç Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da turizm sektörü temsilcileri TTSO'da bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 12:03:33. #1.14#
title