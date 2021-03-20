Trabzon'da turizm sektörü temsilcileri TTSO'da bir araya geldi

Trabzon'daki turizm sektörü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) bir araya geldi.

Trabzon'daki turizm sektörü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) bir araya geldi.

Koronavirüs salgını sürecinin etkilerinin azaltılmasıyla ilgili yol haritasının belirlemek amacıyla TTSO'da bir araya gelen temsilciler, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile görüştü.

Hacısalihoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzon başta olmak üzere turizm sezonu öncesinde bölgedeki tüm illerin "mavi" renge dönmesi yönünde istişarelerin devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik