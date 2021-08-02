Trabzon'da turizm işletmelerinde aşı yaptıranlara yüz 10 ila 25 arasında indirim uygulanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da turizm işletmelerinde aşı yaptıranlara yüz 10 ila 25 arasında indirim uygulanacak

Trabzon'da turizm işletmelerinde aşı yaptıranlara yüz 10 ila 25 arasında indirim uygulanacak
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) ile İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan, Kovid-19'la mücadele kapsamında aşıya karşı teşvik kampanyası protokolü imzalandı.

Trabzon Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) ile İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan, Kovid-19'la mücadele kapsamında aşıya karşı teşvik kampanyası protokolü imzalandı.

İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ile TİSAD Başkanı Murat Çavga arasında "Pandemi Sürecinde Aşı Çalışmaları ve Turizm Odaklı İndirim Kampanyası" protokolünün imzalandığı belirtildi.

Kampanyaya katılan 35 firmanın, işletmelerinde yüzde 10 ila 25 oranlarında indirim uygulayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İndirimden faydalanmak için E-Nabız ya da HES uygulaması üzerinden çift doz aşınızın tamamlandığını ya da 15 Temmuz tarihinden sonra ilk doz aşınızı olduğunuzu belgelemeniz yeterlidir. Kampanya 1-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında geçerlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)
Türkiye'de 20 bin 890 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 20 bin 890 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Tanju Özcan Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tuğba Özay Kerem Kamışlı Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Can Bartu Mesut Özil Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'da turizm işletmelerinde aşı yaptıranlara yüz 10 ila 25 arasında indirim uygulanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 16:11:05. #1.15#

title