Trabzon'da Tüp Gaz Bayisindeki Patlama

Trabzon'daki tüp gaz bayisinde meydana gelen patlamada 4 araç ile 21 ev ve iş yerinde hasar oluştu.

Patlamanın olduğu Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde hasar oluşan ev ve iş yerlerinde sabah saatlerinden itibaren temizlik yapılmaya başlandı.

Bölge sakinleri, kırılan camları, hasar gören kapı ve pencere çerçevelerini temizliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hasar tespiti için çalışma yaptı.

Çalışmalarda 4 araç ile 21 ev ve iş yerinde hasar oluştuğu belirlendi.

Gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama nedeniyle hastanede tedavi gören tüp gaz bayisinin sahibi Rıfat Atahan ile Hacer Usta'nın tedavileri sürüyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Atahan'ın elinde ve yüzünde ikinci derece yanıkların olduğu öğrenildi.

"Kişi ve kişilerin istemeyecek olduğu bir kazaya maruz kaldık"

Bayi sahibinin kardeşi Asım Atahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam istenmeyen durumlar yaşandığını belirterek, "Evet, bu, bir facia. Kişi ve kişilerin istemeyecek olduğu bir kazaya maruz kaldık. Gaz sızıntısı sonucu oluşan bir hadise. Ağabeyimin sağlık durumu iyi şu anda. İnşallah da nefes ve ciğerlerde de bir problem yaşanmayacak." diye konuştu.

Patlamanın geniş alanda etkili olduğunu dile getiren Atahan, "Alan olarak 3 blok aşağılara kadar sıçramalar oldu. Üst katlardaki dairelere de yangın sıçradı. Şükrediyoruz ki herhangi bir can kaybımız olmadı. En önemli olan şey de buydu bizim için. Mal yerine gelir, can yerine gelmez." ifadelerini kullandı.

"Akşamdan beri temizliğimizi yaptık"

İş yerinde hasar oluşan Ali Ersavaş da patlama olmadan 5-6 dakika önce dükkanından çıktığını ifade ederek, "Tam eve girdim, patlama oldu. Patlama olduktan sonra geldim, polis bizi yanaştırmadı. 10-15 dakika sonra ikinci, 5 dakika sonra da üçüncü patlama oldu." şeklinde konuştu.

Tüp gaz bayisindeki Rıfat Atahan'ın yaralı olarak çıkarıldığını anlatan Ersavaş, şunları dile getirdi:

"Ekipler onu çıkarttı. İş yerlerindeki zararlar zaten belli. Mobilyacıda var, bizde var. Yan tarafın tavanı çöktü, kepekler falan patladı, marketin arabasının camları patladı. En az 7-8 binanın camlarında kırıklar var. Vatandaşlarda var. Benim dükkanın camı yaşlı bir amcanın üzerine düştü. Dolmuşun camları patladı. Allah'tan can kaybı yok."

Ersavaş, temizlik ve hasar tespitine yönelik çalışma yaptıklarını belirterek, "Sabah sigorta şirketimiz geldi, hasarı bildirdik. Akşamdan beri temizliğimizi yaptık, hasarlı ürünlerimizi ayırdık. Camlarımız olmadığı için burada sabahladık, zaten eve gitmedik." diye konuştu.

Kaynak: AA