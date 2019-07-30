Trabzon'da trafolar ressamlara tuval oldu

Trabzon'da, Femin & Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği üyesi kadın ressamlar, şehir merkezindeki trafoları tuval olarak kullanıp şehre "renk" katıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ ile Femin & Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin organizesinde düzenlenen "Trabzon Sokakları Sanatla Buluşuyor Projesi" kapsamında, kent merkezindeki trafolara kadın ressamlarca yöre kültürünü yansıtan farklı içerikler resmedildi.

Yük ve çocuk taşıyan kadınlar, yayla göçü ve Trabzonsporlu çocukların da resmedildiği İskenderpaşa Mahallesi'ne giden Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehrin farklı noktalarındaki 160 trafodan 55'ine kadın ressamların sanatlarını yansıttığını söyledi.

Çalışma ile trafoların estetik bir görünüme kavuşmasının yanında yöre kültürünün de anlatıldığını ifade eden Zorluoğlu, "Trabzon sokaklarını sanatla buluşturuyoruz. Şu anda baktığımızda sokaklar sadece bu dokunuşlar bile çok güzelleşmiş. Bunları inşallah artırarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Kadın ressamlara katkıları için teşekkür eden Zorluoğlu, kentin farklı noktalarında da bu çalışmaların yapılabileceğini dile getirdi.

Çalışmalarına Gazipaşa ve Kunduracılar caddelerinde başlayan kadın ressamların, Uzunsokak ve Maraş Caddesi gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerdeki trafolara da resim yapmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA