Trabzon'da trafik levhası ve mazgal hırsızlığı
Trabzon'da trafik levhası ve menfez mazgalı çaldığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da trafik levhası ve menfez mazgalı çaldığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesine bağlı Oymalı Mahallesi'nde kara yolunda bulunan levhaların ve menfez mazgalının çalındığı bilgisini alan jandarma ekipleri, yaptıkları denetimde şüpheli bir kamyonete ulaştı.
Araçta yapılan kontrolde 2 adet levha, 1 adet levhaya ait direk, 1 adet menfez mazgalı ile 250 kilogram inşaat demiri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.