Trabzon'da trafik levhası ve mazgal hırsızlığı
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Trabzon'da trafik levhası ve mazgal hırsızlığı

Trabzon'da trafik levhası ve menfez mazgalı çaldığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

13.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:04
Trabzon'da trafik levhası ve mazgal hırsızlığı

'da trafik levhası ve menfez mazgalı çaldığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçesine bağlı Oymalı Mahallesi'nde kara yolunda bulunan levhaların ve menfez mazgalının çalındığı bilgisini alan ekipleri, yaptıkları denetimde şüpheli bir kamyonete ulaştı.

Araçta yapılan kontrolde 2 adet levha, 1 adet levhaya ait direk, 1 adet menfez mazgalı ile 250 kilogram inşaat demiri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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