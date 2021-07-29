Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı

Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Araklı istikametinden Bayburt istikametine gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen 28 RE 812 plakalı araç, Bahçecik mahallesinde kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan biri çocuk 5 kişi çeşitli yerlerinde yaralandı. Yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Tanju Bilgiç Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Derya Uluğ Çağatay Akman Oğulcan Engin Sevda Erginci
Spor Ali Koç Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Çalımbay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 11:45:32. #1.14#

title