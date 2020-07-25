Trabzon'da trafik kazası: 4 ölü
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Trabzon'da trafik kazası: 4 ölü

Trabzon'un Araklı ilçesinde bu gece meydana gelen trafik kazasında çay yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'da trafik kazası: 4 ölü
25.07.2020 01:17 | Son Güncelleme: 25.07.2020 01:23

Trabzon'un Araklı ilçesinde bu gece meydana gelen trafik kazasında çay yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Trabzon istikametinden Rize istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 61 ABK 243 plakalı otomobil, Araklı ilçesi Kalecik mevkiinde önünde seyretmekte olan çay yüklü kamyona hızla arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi kaza yerinde, bir kişi ise hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Trabzon-Rize istikametinde ulaşım dururken, kaza yapan otomobilde alkol şişeleri bulunduğu öğrenildi. Kazada araçta bulunan bir köpekte de hayatını kaybederken, ölen şahısların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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