Trabzon'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Vakfıkebir ilçesi Yalıköy viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Yol üzerinde elektrik direklerinin onarımı esnasında direklerden birinin seyir halindeki midibüse çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişi çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

(İHA)