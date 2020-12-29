Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

29.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:42
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Düzköy mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Düzköy Mahallesi Gören köprüsü güzergahında Ahmet K. yönetimindeki 55 DC 442 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu önünde seyreden Adem Kandemir'in kullandığı 16 VY 441 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan 16 VY 441 plakalı otomobil, yaklaşık 25 metrelik şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar jandarma, 112 ve AFAD ekiplerine haber verirken, kaza bölgesine ulaşan ekipler yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Kazada Havva Gören (51) kaza yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan 5 kişi ise Vakfıkebir ve Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Evli ve 6 çocuk annesi olan Havva Gören bugün ilçenin Sütpınar Mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacak. - TRABZON

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Furkan Palalı Murat Dalkılıç
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 09:45:21. #1.14#
title