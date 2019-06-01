Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nde 61 NY 049 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı.

Yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen Araklı Jandarma Komutanlığı, 112 Acil ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA