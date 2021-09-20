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Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

Trabzon Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde Çaykara Ataköy Mahallesi Aymeydanı Yaylasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kadir Altuncu (71) Kuşmer Yaylasından tek başına özel otomobili ile Çaykara'ya gelirken Aymeydanı Mevkii'nde virajı alamayarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Altuncu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadir Altuncu'nun cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Altuncu'nun 1982-2004 yılları arasında Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nü yaptıktan sonra emekli olduğu öğrenildi. - TRABZON

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