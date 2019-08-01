Trabzon'da trafik ışığı ve işareti denetimi

Trabzon'da trafik ışık ve işaretine yönelik yapılan denetimlerde 279 araç sürücüsüne 33 bin 474 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, il emniyet müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçe trafik birimlerince düzenlenen uygulamalarda 660 araç sorgulandı.

Denetimlerde, 144 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 72 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 3 sürücüye de cep telefonuyla konuşmaktan cezai işlem yapıldı.

Toplamda 279 araç sürücüsüne 33 bin 474 lira para cezası uygulanan denetimlerde, 14 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA