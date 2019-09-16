Trabzon'da trafik denetimleri

Trabzon'da trafik denetimleri

Trabzon'da düzenlenen trafik denetimlerinde 3 bin 405 araç kontrol edildi.

16.09.2019 16:44
Trabzon'da trafik denetimleri

Trabzon'da düzenlenen trafik denetimlerinde 3 bin 405 araç kontrol edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 3 bin 405 araç kontrol edilerek, bin 199 yaya bilgilendirildi.

Toplam 896 araç sürücüsüne 271 bin 632 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde, ayrıca 28 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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