Trabzon'da trafik denetimleri
Trabzon'da düzenlenen trafik denetimlerinde 3 bin 405 araç kontrol edildi.
Trabzon'da düzenlenen trafik denetimlerinde 3 bin 405 araç kontrol edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 3 bin 405 araç kontrol edilerek, bin 199 yaya bilgilendirildi.
Toplam 896 araç sürücüsüne 271 bin 632 lira cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde, ayrıca 28 araç da trafikten men edildi.