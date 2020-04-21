Trabzon'da toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
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Jandarma, Trabzon, Tonya, Güncel

Trabzon'da toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

Trabzon'un Tonya ilçesinde, toprağa gömülü bebek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturmada, bebeğin annesi olduğu iddia edilen kadın tutuklandı.

21.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:14
Trabzon'da toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

Trabzon'un Tonya ilçesinde, toprağa gömülü bebek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturmada, bebeğin annesi olduğu iddia edilen kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tonya Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Hoşarlı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde gömülü, yaklaşık 1 haftalık erkek bebek cesedi bulundu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bebeğin annesi olduğu iddia edilen P.Ç. (21) ve babası M.Ç. (55) ile bebeğin babası olduğu iddia edilen O.K. (23) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden P.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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