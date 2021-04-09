TRABZON'DA TOPLUM DESTEKLİ POLİSLERDEN ŞEHİT FİDANLIĞI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TRABZON'DA TOPLUM DESTEKLİ POLİSLERDEN ŞEHİT FİDANLIĞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'da şehit emniyet mensuplarının hatıralarını yaşatmak amacıyla sahil parkında hatıra fidanlığı oluşturuldu.

TRABZON'da şehit emniyet mensuplarının hatıralarını yaşatmak amacıyla sahil parkında hatıra fidanlığı oluşturuldu.

Çocuklara ve gençlere sorumluluk vererek doğayı koruma bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak, toplumsal yaşamda yer almaları yolunda destek olup onlara vatan sevgisini aşılamak amacıyla ve aynı zamanda şehitlerin isimlerinin de hafızalarda perçinlenmesi için görev başında şehit olmuş emniyet mensuplarının hatıralarını yaşatmak için Trabzon Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde Ortahisar Beşirli sahil parkında hatıra fidanlığı oluşturuldu. Hatıra fidanlığında, defin yeri Trabzon'da olan ve görev esnasında Trabzon'da şehit düşen 55 şehit emniyet mensubu adına fidan dikimi yapılarak her bir şehidin adına karekodlu isim tabelası oluşturuldu. Fidan dikimine şehit polislerin yakınları ve emniyet mensupları da katıldı.

TRABZON'DA TOPLUM DESTEKLİ POLİSLERDEN ŞEHİT FİDANLIĞI
TRABZON'DA TOPLUM DESTEKLİ POLİSLERDEN ŞEHİT FİDANLIĞI
TRABZON'DA TOPLUM DESTEKLİ POLİSLERDEN ŞEHİT FİDANLIĞI
TRABZON'DA TOPLUM DESTEKLİ POLİSLERDEN ŞEHİT FİDANLIĞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Burak Deniz Burcu Biricik Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Caner Erkin Burak Yılmaz Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TRABZON'DA TOPLUM DESTEKLİ POLİSLERDEN ŞEHİT FİDANLIĞI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 17:01:31. #1.15#
title