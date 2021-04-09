TRABZON'DA TOPLUM DESTEKLİ POLİSLERDEN ŞEHİT FİDANLIĞI

TRABZON'da şehit emniyet mensuplarının hatıralarını yaşatmak amacıyla sahil parkında hatıra fidanlığı oluşturuldu.

TRABZON'da şehit emniyet mensuplarının hatıralarını yaşatmak amacıyla sahil parkında hatıra fidanlığı oluşturuldu.

Çocuklara ve gençlere sorumluluk vererek doğayı koruma bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak, toplumsal yaşamda yer almaları yolunda destek olup onlara vatan sevgisini aşılamak amacıyla ve aynı zamanda şehitlerin isimlerinin de hafızalarda perçinlenmesi için görev başında şehit olmuş emniyet mensuplarının hatıralarını yaşatmak için Trabzon Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde Ortahisar Beşirli sahil parkında hatıra fidanlığı oluşturuldu. Hatıra fidanlığında, defin yeri Trabzon'da olan ve görev esnasında Trabzon'da şehit düşen 55 şehit emniyet mensubu adına fidan dikimi yapılarak her bir şehidin adına karekodlu isim tabelası oluşturuldu. Fidan dikimine şehit polislerin yakınları ve emniyet mensupları da katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı