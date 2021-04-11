Trabzon'da toplu taşımada mobil kolaylık

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 'Trabzon Ulaşım' isimli yenilenen mobil uygulaması her yaştan insanın rahatlıkla kullanabileceği şekilde güncellendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 'Trabzon Ulaşım' isimli yenilenen mobil uygulaması her yaştan insanın rahatlıkla kullanabileceği şekilde güncellendi. Uygulama ile mobil dolum hizmeti de vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarımı yenilenen 'Trabzon Ulaşım' isimli mobil uygulama ile vatandaşlar otobüslerin hareket saatlerini, araçların güzergahlarını ve bulunduğu durağa varış saatlerini GPS vasıtası ile öğrenebilecek. Google Play Store'dan yayına çıkan Trabzon Ulaşım mobil uygulaması, çok yakında App Store'da da yayınlanacak. Mobil uygulama ile vatandaşlar bulunduğu yere yakın tüm durakları ekranda görebilecek ve duraklar hakkında kolayca bilgi alabilecek. Uygulamada beklenen otobüsün bulunduğu durağa ne kadar sürede geleceği, otobüsün kaç durak geride olduğu gibi bilgiler de yer alıyor.

Öte yandan yetersiz bakiye sorununu ortadan kaldıracak mobil dolum hizmeti de uygulama ile hizmete sunuldu. Vatandaşlar kart dolum merkezi aramak zorunda kalmadan, 'Trabzon Ulaşım' uygulaması üzerinden bakiye yükleyebilecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı