Trabzon'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu oldu
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Trabzon'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu oldu

18.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:14
Trabzon'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu oldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının kullanımında Hayat Eve Sığar (HES) kodunun zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının kullanımında Hayat Eve Sığar (HES) kodunun zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, HES kodunu kişisel ulaşım kartlarına tanımlatmayan vatandaşların, 1 Şubat tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarını kullanamayacağı belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla etkin mücadelenin her alanda devam ettiği ifade edilerek, Sağlık Bakanlığı veri sisteminin, belediyenin sistemine entegre edilmesinin ardından, Trabzonluların daha güvenli şekilde yolculuk yapabileceği kaydedildi.

17 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelgeye istinaden, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında da HES kodu uygulamasının zorunlu olacağı vurgulanarak, "Genelge kapsamında toplu taşıma araçları ile kurum ve kuruluşların girişlerinde HES kodu sorgulama işlemi başlamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"HES kodu sorgulamasında, ilgili kurum veya kuruluş tarafından toplu taşıma araçlarında bulunan validatörlere toplu taşıma kartı okutulduktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından entegre olan sisteme, biniş bilgileri ile beraber bulaş riski ve temaslı olan kişilerin bilgisi aktarılır. HES kodu tanımlaması yapılmayan kişiselleştirilmiş kartın validatöre okutulması halinde, HES kodu tanımlamasının yapılmadığı ve aracı kullanamayacağı ile ilgili bilgilendirilecektir."

Günlük yolcu verilerinin, Sağlık Bakanlığında yer alan ve entegre olunan sistem üzerinden sorgulanacağı belirtilerek, "Bulaş riski veya temaslı olan kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanmamaları gerektiği halde binişleri tespit edildikten sonra İçişleri Bakanlığına bildirilir ve gerekli cezai işlem uygulanır." uyarısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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