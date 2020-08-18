Trabzon'da toplu taşıma araçları denetlendi
Trabzon'da, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.
18.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:45
Trabzon'da, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.
Günün erken saatlerinden itibaren yürütülen denetimlerde, 156 ekipte görevli toplam 663 personel toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Ekiplerin, gün boyunca 2 bin 298 şehir içi toplu ulaşım aracının yanı sıra şehirler arası yolcu otobüslerinde de Kovid-19 tedbirlerini kontrol edeceği bildirildi.
Kaynak: AA