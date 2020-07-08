Trabzon'da toplu asker uğurlamalarına müsaade edilmeyecek
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Trabzon'da toplu asker uğurlamalarına müsaade edilmeyecek

Trabzon İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla toplu asker uğurlamalarına müsaade edilmemesi yönünde karar aldı.

Trabzon'da toplu asker uğurlamalarına müsaade edilmeyecek
08.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:47

Trabzon İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla toplu asker uğurlamalarına müsaade edilmemesi yönünde karar aldı.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantıda, son zamanlarda fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere alınan tedbirlerin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin gerçekleştirildiğinin gözlemlendiği gündeme geldi.

Kurul, bu kapsamda kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan fiziki mesafe kurallarına aykırılık oluşturan asker uğurlamalarına müsaade edilmemesi gerektiğine karar verdi.

Ayrıca otogar ve havaalanı gibi yerden yapılacak uğurlamalarda da birinci derece yakınların dışında toplu uğurlamaların yapılamayacağı karara bağlandı.

Kaynak: AA

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