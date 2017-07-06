Trabzon'da TOKİ Konutları Kura Çekilişi Yapılacak

Trabzon'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) konut kura çekilişi gerçekleştirilecek.



TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Vakfıkebir ilçesinde ikinci etap talep, Maçka ilçesinde ise talep uygulaması kapsamında inşa edilen konutların, konut alma hakkı ve konut belirleme kuralarının çekileceği belirtildi.



Açıklamada, Vakfıkebir ilçesinde kuraların yarın saat 09.30'da Altınköşk Cafe'de, Maçka'da ise aynı gün saat 14.00'da Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirileceği kaydedildi.