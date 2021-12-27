Trabzon'da tırmanarak çıktığı kayadan inemeyen kişi kurtarıldı - Haberler
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Trabzon'da tırmanarak çıktığı kayadan inemeyen kişi kurtarıldı

Trabzon'da tırmanarak çıktığı kayadan inemeyen kişi kurtarıldı
AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon'un Araklı ilçesinde tırmandığı kayadan inemeyen kişiyi, AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde tırmandığı kayadan inemeyen kişiyi, AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

AFAD ve jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Kestanelik Mahallesi Gelin Kayalar mezrasında bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Pervane Mahallesi'nden yaklaşık 12 kilometre yürüyerek mezraya gelen Y.S.K'nin (42), 50 metre yükseklikte çevresi uçurum olan kayalığın üzerinde mahsur kaldığını belirledi.

AFAD ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği kurtarma çalışması sonucu bulunduğu yerden indirilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri

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