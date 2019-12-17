Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 3 ölü, 20 yaralı (4)
Haberler » Güncel » Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 3 ölü, 20 yaralı (4) - Haber

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 3 ölü, 20 yaralı (4)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİTrabzon'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR'ın, çarptığı yolcu minibüsünde yaralanan Neslihan Karkaç (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:00
Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 3 ölü, 20 yaralı (4)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR'ın, çarptığı yolcu minibüsünde yaralanan Neslihan Karkaç (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüyle, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 20 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.Kazada hayatını kaybeden minibüsteki yolculardan Halim Kurt (74) yarın Düzköy ilçesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Zehranur Tütüncü'nün (19) de, Akçaabat ilçesinde düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler