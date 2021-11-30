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Trabzon'da tezgahlarda hamsinin kilosu 12,5 ila 20 liradan satılıyor

AA / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi
Trabzon'da tezgahlarda hamsinin kilosu 12,5 ila 20 liradan satılıyor

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsinin kilogramı 12,5 ila 20 liradan satışa sunuluyor.

TRABZON (AA) - Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsinin kilogramı 12,5 ila 20 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda istavrit ve mezgitin kilogramı 20-60, hamsinin 15-20, çinekopun ise 30-40 liradan satılıyor.

Moloz mevkisinde balık satan Mehmetcan Örseloğlu, AA muhabirine, av sezonunun başındaki hamsi bolluğunun olmadığını belirterek, hamsinin daha soğuk sulara yöneldiğini söyledi.

Denizlerdeki fırtına dolayısıyla balık fiyatlarının artabileceğini anlatan Örseloğlu, " Fırtına, kayıkların denize çıkmasını olumsuz etkiler. 3-5 gün boyunca hamsinin az miktarda olduğu görülür. Fırtınadan dolayı kayıklar istediği gibi denizde hareket edemiyor. 5-6 gün sonra durum neyi getirir bilmiyoruz. İnşallah ümidimiz bol olmasından yana." diye konuştu.

İsmail Demir ise hamsinin büyüklüğüne göre fiyatının 12,5 ila 20 lira arasında değiştiğini kaydederek, "Denizlerdeki fırtına nedeniyle inşallah Gürcistan'a kaçmaz hamsi. Kaçarsa da bir daha gelmez buraya." dedi.

Demir, kentte en çok hamsinin talep gördüğünü, bunun dışında mezgit ve istavrit satışı yaptıklarını ifade etti.

Trabzon'da tezgahlarda hamsinin kilosu 12,5 ila 20 liradan satılıyor

Trabzon'da tezgahlarda hamsinin kilosu 12,5 ila 20 liradan satılıyor

Trabzon'da tezgahlarda hamsinin kilosu 12,5 ila 20 liradan satılıyor

Trabzon'da tezgahlarda hamsinin kilosu 12,5 ila 20 liradan satılıyor

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AA / Gazi Nogay - Ekonomi Haberleri

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