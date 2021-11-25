Trabzon'da terör örgütü mensubu yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Haberler
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Trabzon'da terör örgütü mensubu yabancı uyruklu şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trabzon'da terör örgütü mensubu yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Trabzon'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2013 yılında PYD/YPG içerisinde, 2015 yılında ise PKK/KCK terör örgütünün "sözde" Silahlı Kadın Birlikleri içerisinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2013 yılında PYD/YPG içerisinde, 2015 yılında ise PKK/KCK terör örgütünün "sözde" Silahlı Kadın Birlikleri içerisinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. 2013 yılında PYD/YPG içerisinde, 2015 yılında ise PKK/KCK terör örgütünün "sözde" Silahlı Kadın Birlikleri içerisinde faaliyet gösterdiği, "sözde" bölük komutanlığı yaptığı tespit edilen J.Y. isimli yabancı uyruklu şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TRABZON

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