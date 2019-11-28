28.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:37

Trabzon'da terör operasyonu

TRABZON - Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri PKK/KCK terör örgütü üyesi bir kişiyi düzenledikleri operasyonla Trabzon'da yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı Patnos ilçesinde, 7-8 Ekim 2014 tarihlerinde kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen eylemlerde, Patnos Belediye binasının yakılması, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet görevlileri ile araçlarına taşlı, sopalı ve patlayıcı maddelerle saldırdığı tespit edilen PKK/KCK terör örgütü mensubu İ.Ö. isimli şahsı Ağrı Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar neticesinde Ortahisar ilçesinde bulunduğu ikametine operasyon düzenledi. Yakalanan şahıs, gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA