Trabzon'da tekne motorlarını çalan yabancı uyruklu şahıs bu kez yakayı ele verdi
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Trabzon'da tekne motorlarını çalan yabancı uyruklu şahıs bu kez yakayı ele verdi

Trabzon'da tekne motorlarını çalan yabancı uyruklu şahıs bu kez yakayı ele verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da üst üste tekne motoru hırsızlıklarının yaşanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, Gürcistan uyruklu bir kişiyi yakaladı.

Trabzon'da üst üste tekne motoru hırsızlıklarının yaşanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, Gürcistan uyruklu bir kişiyi yakaladı.

Akçaabat ilçesinde, son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarında tekne motorları hedef oldu. Gözüne kestirdiği tekne motorlarını çalan Gürcistan uyruklu Z.G., bir çok kez kaçmayı başarsa da bu kez polisten kurtulamadı.

Edinilen bilgiye göre, limandaki tekne sahiplerinin şikayeti ile harekete geçen Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden Gürcistan vatandaşı olan Z.G.'ye ulaştı. Akçaabat'ta bulunan bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, tekne motorlarıyla birlikte Z.G.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri devam eden Z.G.'nin daha sonra Trabzon Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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