Trabzon'da tefecilik ve yağma suçu şüphelisi tutuklandı
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Trabzon'da tefecilik ve yağma suçu şüphelisi tutuklandı

Trabzon'da tefecilik ve yağma suçlarını işlediği gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

19.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:00
Trabzon'da tefecilik ve yağma suçu şüphelisi tutuklandı

'da tefecilik ve yağma suçlarını işlediği gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Mali Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, tefecilik ve yağma suçlarını işlediği değerlendirilen O.H.D, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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